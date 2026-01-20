Gualtieri e Salvini insieme al cantiere il sindaco di Roma inizia parlar a male del leghista E lui prende e se ne va | che cosa gli aveva detto – Il video

Durante una breve occasione pubblica, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha affrontato il leader della Lega, Matteo Salvini. La conversazione, durata pochi minuti, si è conclusa con il Salvini che si è allontanato senza proseguire il dialogo. Ecco cosa è stato detto e come si è svolta questa breve interazione tra i due politici, catturata anche in un video.

È durata solo pochi minuti la convivenza davanti ai microfoni tra il dem Roberto Gualtieri e il leghista Matteo Salvini. Il sindaco di Roma e il ministro delle Infrastrutture hanno partecipato al sopralluogo di un cantiere del Pnrr che sta riqualificando una serie di case popolari a Tor Bella Monaca. Nel corso della visita, i due si sono concessi alle domande dei giornalisti, facendo emergere tutti i propri dissidi politici. «Chiediamo al governo risorse per l’ edilizia popolare pubblica perché ci sono troppe poche case», ha detto il sindaco della Capitale, eletto con il Pd. Le parole di Gualtieri e la faccia di Salvini.🔗 Leggi su Open.online

Gualtieri critica la Lega e Salvini (accanto a lui) se ne va dal punto stampa: il video della reazione del leader leghistaDurante un sopralluogo a Tor Bella Monaca, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha rivolto alcune critiche alla Lega e a Matteo Salvini.

Leggi anche: “Lui si accosta e piangeva a dirotto”: il racconto del tifoso che fa l’abbonamento alla Roma ma poi se ne va dallo stadio perché non c’è Totti

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Morto Valentino Garavani, la reazione e i messaggi da Meloni a Salvini per ricordare lo stilista leggenda.

Gualtieri e Salvini a Tor Bella Monaca nel cantiere Pnrr, il sindaco: Qui 32 nuove case popolari - Il sindaco di Roma e il ministro dei Trasporti hanno visitato il cantiere Pnrr del complesso R5 di via dell'Archeologia ... fanpage.it

Gualtieri e Salvini insieme al cantiere, il sindaco di Roma inizia parlare male del leghista. E lui prende e se ne va: che cosa gli aveva detto – Il video - I due hanno risposto alle domande dei giornalisti a margine del sopralluogo di un cantiere. Ma a un certo punto il ministro se n'è andato ... open.online

Roma, Salvini e Gualtieri contestati dagli abitanti di Tor Bella Monaca - facebook.com facebook