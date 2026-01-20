Gualtieri critica la Lega e Salvini accanto a lui se ne va dal punto stampa | il video della reazione del leader leghista

Durante un sopralluogo a Tor Bella Monaca, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha rivolto alcune critiche alla Lega e a Matteo Salvini. Dopo aver espresso il suo pensiero, il leader leghista si è allontanato dal punto stampa, visibilmente contrariato. L'episodio si è svolto nel contesto del cantiere Pnrr dedicato alla riqualificazione delle case popolari, un momento che ha attirato l'attenzione dei presenti.

Prima la critica, poi il ministro che si allontana dal punto stampa, evidentemente contrariato. È successo a Tor Bella Monaca, dove il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, stava svolgendo un sopralluogo al cantiere Pnrr per la riqualificazione delle case popolari insieme al vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. In riferimento proprio all'edilizia popolare pubblica, l'esponente dem ha rivolto un appello al governo perché "ci sono troppe poche case". Poi la stoccata al leader della Lega e alla misura fortemente voluta dal suo partito e inserita nella scorsa legge di Bilancio: "Non credo che con 20 milioni di euro si risolva il problema dei padri separati".

