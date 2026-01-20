GTA 6 | il gioco non è nemmeno uscito e deve essere già censurato per un motivo assurdo

GTA 6, uno dei titoli più attesi nel mondo videoludico, sta già suscitando discussioni prima della sua uscita, a causa di una richiesta di censura per motivi che molti considerano discutibili. Nonostante l’attesa crescente, questa vicenda evidenzia le tensioni tra libertà creativa e regolamentazioni, sottolineando l’importanza di un dialogo equilibrato tra sviluppatori, autorità e pubblico.

GTA 6 è il videogioco più atteso di sempre, destinato a diventare uno dei più grandi lanci della storia dell'intrattenimento. L'uscita, salvo rinvii, è fissata per il 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X, con un prezzo che si preannuncia elevato. Eppure, prima ancora di arrivare sugli scaffali, il titolo Rockstar si trova già al centro di una polemica internazionale. In Russia, infatti, si parla apertamente di censura o addirittura di divieto totale, per un motivo che molti osservatori definiscono quantomeno singolare. La vicenda nasce da alcune dichiarazioni rilasciate a NEWS.ru da Mikhail Ivanov, vice presidente del World Russian People's Council e deputato della Duma regionale di Bryansk.

