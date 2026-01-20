Gruppo Pno Silvia Celani nominata head of innovation

Silvia Celani è stata nominata Head of Innovation di Pno Digital, parte del Gruppo Pno. La multinazionale europea si occupa di consulenza nell’ambito dell’innovazione e della gestione di finanziamenti pubblici. Questa nomina rafforza l’impegno del Gruppo Pno nel promuovere soluzioni innovative per clienti e partner.

(Adnkronos) – Silvia Celani è stata nominata head of innovation in Pno Digital, parte del Gruppo Pno, multinazionale europea leader nella consulenza per l’innovazione e la gestione di finanziamenti pubblici. Pno, nata nei Paesi Bassi nel 1982 per iniziativa di tre studenti, in 40 anni è cresciuta fino a vantare oggi una presenza in 10 Paesi europei con oltre 180 partner coinvolti nei progetti e una capacità di raccogliere fondi pari a 5 miliardi di euro all’anno. Opera nei principali settori dell’innovazione, tra cui agrifood & bioeconomia, scienze della vita & della salute, trasporti, mobilità e logistica, Ict, energia & ambiente e circular economy, chimica e manifatturiero avanzato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

