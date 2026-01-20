Gruppo Clerici acquisite altre 5 società | obiettivo 1 miliardo di fatturato

Il Gruppo Clerici di Brescia, leader nel settore della distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredo bagno, ha annunciato l'acquisizione di cinque società, tra cui Termoidraulica Agostini e Figli, Arya Group, Lazioterm e Home Distribuzione. L’obiettivo è raggiungere un fatturato complessivo di un miliardo di euro, consolidando la propria presenza sul mercato nazionale e rafforzando la propria offerta.

Il gruppo Clerici di Brescia, leader italiano nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredo bagno, ha annunciato l'acquisizione del 100% di Termoidraulica Agostini e Figli srl, Arya Group spa, Lazioterm srl e Home Distribuzione srl, oltre alla firma di un accordo vincolante per.

