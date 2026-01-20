Il 20 gennaio 2026 a Grosseto, durante il giorno del matrimonio, un uomo latitante è stato arrestato. L’individuo, accusato di rapina, è stato catturato in un momento inaspettato, trasformando una giornata di festa in un evento inaspettato. La vicenda ha suscitato attenzione per il contesto singolare in cui si è svolta, evidenziando come situazioni impreviste possano verificarsi anche nei momenti più solenni.

GROSSETO – Potrebbe essere la trama di un film l’episodio accaduto oggi, 20 gennaio 2026, a Grosseto. ll giorno delle nozze si è trasformato in un incubo per una coppia. Dopo aver pronunciato il fatidico sì in Comune, lo sposo è stato infatti arrestato. Lui ha 20 anni, lei, grossetana, è una coetanea in attesa di un bambino. Durante la cerimonia sono arrivati i carabinieri e il loro intervento ha riscritto il programma dei festeggiamenti. Il ragazzo, originario della Tunisia, è stato raggiunto da un ordine di esecuzione di arresto per una rapina commessa a Civitavecchia nel 2023. Sono state le pubblicazioni del matrimonio ad incastrarlo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Grosseto: latitante arrestato il giorno del matrimonio. Accusato di rapina

Leggi anche: Accusato di violenza sessuale contro una minorenne, era latitante dal 2018: arrestato

Roma, da tre anni latitante accusato dell’omicidio della fidanzata: arrestato 20enneUn giovane di 20 anni, ricercato a livello internazionale per l’omicidio della fidanzata, è stato arrestato a Roma dopo tre anni di latitanza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Latitante da anni, lo arrestano mentre si sposa in ComuneLo cercavano da quasi tre anni, lo hanno trovato all'altare e lo hanno arrestato a Grosseto. Una vicenda incredibile arriva dal sud della Toscana: un ... gonews.it

Roma, arrestato latitante: era ricercato per l'omicidio della fidanzata minorenneEra latitante da tempo perché ricercato in campo internazionale per l'omicidio della sua fidanzata minorenne: un peruviano, del 2006, è stato arrestato, venerdì scorso, dalla squadra mobile di Roma su ... msn.com

https://corrierediragusa.it/2026/01/10/giudizio-immediato-per-faccia-dangelo-il-latitante-arrestato-a-comiso-in-possesso-di-2-pistole-semiautomatiche-calibro-765/ - facebook.com facebook