Grosseto debutta il ’Codice Oro’ | Fondamentale prevenire il sovraccarico sensoriale

A Grosseto è stato introdotto il “Codice Oro”, un nuovo percorso assistenziale al Pronto soccorso dedicato alle persone adulte con disabilità gravi, croniche e complesse. L’obiettivo è garantire una presa in carico più tempestiva e adeguata, migliorando l’efficienza delle emergenze e assicurando attenzione specifica alle esigenze di questa categoria di pazienti.

Grosseto, 20 gennaio 2026 – Al Pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto è operativo il "Codice Oro", un nuovo percorso assistenziale pensato per garantire una presa in carico più rapida e appropriata delle persone adulte con disabilità gravi, croniche e complesse che accedono al servizio in regime di emergenza-urgenza. Il Codice Oro si affianca ai tradizionali codici di triage e non riguarda la gravità clinica in senso stretto, ma tiene conto di specifici bisogni logistici, organizzativi e assistenziali legati alla condizione di disabilità. L'obiettivo è intercettare fin dall'ingresso in Pronto soccorso le necessità di una fascia di cittadini particolarmente vulnerabile, costruendo un percorso di assistenza più adeguato e rispettoso.

