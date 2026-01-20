Durante una sessione a Strasburgo, l’europarlamentare della Lega Vannacci ha affermato che l’Italia non ha interessi specifici in Groenlandia e che sarebbe più opportuno concentrarsi sulle questioni del Mediterraneo. La dichiarazione si inserisce nel dibattito sulle priorità strategiche del paese, sottolineando l’importanza di dedicare attenzione alle aree di maggiore rilevanza per gli interessi nazionali.

Lo ha dichiarato l'europarlamentare della Lega durante un'intervista a margine della sessione Plenaria di Strasburgo. «Ursula vattene» da 10.000 agricoltori contro il Mercosur. E oggi può succedere Lontano da Bruxelles, il presidente della Commissione europea le spara grosse: c’è l’ha con Donald Trump e dice che risponderà all’errore dei dazi americani con un’azione inflessibile. Nel bunker di Davos si sente protetta, non sa, anzi, fa finta di non sapere che per le strade di Strasburgo ci sono 10.000 agricoltori che, con almeno 4.000 trattori, stringono d’assedio l’Eurocamera, paralizzano per ore la città inalberando cartelli inequivoci: «Von der Leyen go home», Ursula vattene. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Groenlandia, Vannacci: «Nessun interesse italiano, occupiamoci del Mediterraneo»

Leoni rivela: “Interesse di Inter, Juventus e Milan? Mai nulla di concreto con nessun club italiano…”Giovanni Leoni, ex difensore del Parma, ha chiarito le recenti speculazioni di mercato.

“Trump punta all’Iran solo perché quinto produttore del petrolio mondiale e ricco di gas. Nessun interesse umanitario”: l’attacco del maestro BahramiRamin Bahrami, pianista iraniano rifugiato in Italia, commenta le recenti tensioni in Iran e le minacce di Donald Trump.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Groenlandia: Vannacci (Lega), Nessun interesse italiano, occupiamoci del mediterraneo

Groenlandia, la Lega rompe il silenzio: ecco cosa dicono Vannacci e BorghiBorghi e Vannacci rompono il silenzio della Lega su Groenlandia e su Trump, dopo il silenzio di Salvini. Critiche all’Unione europea e a Ursula von der Leyen ... tag24.it

RUTTE PROPONE UNA MISSIONE NATO IN GROENLANDIA. Come se Diesel proponesse di mettere acqua anzichè gasolio in un motore a scoppio. Qualora il Segretario Generale della NATO Rutte non lo sapesse, gli ricordo che una missione NATO viene - facebook.com facebook