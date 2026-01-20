Donald Trump ha condiviso sui social un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae sulla Groenlandia con la bandiera degli Stati Uniti e un cartello che indica il territorio come parte degli Usa dal 2026. La pubblicazione, apparsa su Truth, evidenzia ancora una volta le sue posizioni riguardo all’isola, suscitando commenti e interpretazioni sulle sue intenzioni future in merito alla Groenlandia.

Ci fossero ancora dubbi sulle sue intenzioni, Donald Trump ha rilanciato sui social la sua visione sulla Groenlandia condividendo su Truth un’immagine generata con l’intelligenza artificiale che lo mostra sull’isola con la bandiera statunitense e un cartello con la scritta « territorio americano dal 2026 ». Nell’immagine compaiono anche il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Il presidente Usa ha ribadito la propria convinzione che l’opposizione europea al suo progetto sarà limitata, sostenendo che i leader del Vecchio Continente «non opporranno troppa resistenza». In Florida, parlando con i giornalisti, Trump ha insistito sull’importanza strategica dell’isola: «La Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale e mondiale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Groenlandia, Trump pubblica sui social la bandiera Usa sull’isola

