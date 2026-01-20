Groenlandia | Trump ' Paesi contrari a piano Usa rispetteranno impegni assunti'

La Groenlandia, al centro di recenti discussioni tra Stati Uniti e altri Paesi, ha mostrato interesse per accordi strategici. Nonostante le divergenze, le parti coinvolte hanno ribadito l'importanza di rispettare gli impegni presi, evidenziando una volontà di collaborazione. Questa situazione sottolinea l'importanza di un dialogo stabile e rispettoso tra nazioni, anche in contesti di divergenza, per garantire stabilità e cooperazione internazionale.

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - "Hanno un disperato bisogno di quell'accordo con noi. Hanno lottato duramente per ottenerlo. Abbiamo in programma molti incontri sulla Groenlandia a Davos. Credo che le cose andranno molto bene". Lo ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui i Paesi che si oppongono ai suoi piani sulla Groenlandia rispetteranno gli impegni finanziari assunti con gli Stati Uniti.

