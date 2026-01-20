L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che il suo obiettivo principale non è il Premio Nobel, ma il salvataggio di vite umane. Secondo le sue parole, avrebbe contribuito a salvare decine di milioni di persone, sottolineando un approccio centrato sull’impatto concreto piuttosto che sui riconoscimenti internazionali. Questa affermazione evidenzia una prospettiva orientata al risultato e alla responsabilità sociale.

“Non mi interessa il Premio Nobel. Ciò che mi interessa è salvare vite umane. E credo di aver salvato decine di milioni di vite”. Così il presidente Usa Donald Trump, in partenza da Miami per il Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. Per il tycoon i leader europei non “opporranno troppa resistenza” al suo tentativo di acquistare la Groenlandia. E ha minacciato una tassa del 200% sui vini e gli champagne francesi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Groenlandia, Trump: “Non mi importa del Nobel ma di salvare vite”

Groenlandia, Trump si beffa della Norvegia: “Senza Nobel non mi devo occupare solo della pace”Recentemente, l’attività nel Mar glaciale artico è aumentata con l’arrivo di navi russe e cinesi, legate allo scioglimento dei ghiacciai e alle nuove rotte commerciali.

Trump: “Non mi avete dato il Nobel, ora non devo pensare più solo alla pace. La Danimarca è incapace di difendere la Groenlandia”In un’intervista recente, Donald Trump ha commentato con tono critico la sua mancata assegnazione del Nobel, affermando di poter ora dedicare meno attenzione alla pace.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Trump si è già "preso" la Groenlandia (e non solo): "Territorio Usa dal 2026". La foto su Truth con la bandiera americana anche sul Canada - Bandiera a stelle e strisce in mano, un passo dietro di lui il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato, Marco Rubio. affaritaliani.it