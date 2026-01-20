Groenlandia Trump | Gli Europei non faranno resistenza E a Macron | Chi lo vuole? Ora dazi del 200% su vini francesi e champagne

Donald Trump continua a manifestare interesse per la Groenlandia, affermando che gli europei non opporranno resistenza. Nelle sue dichiarazioni, ha rivolto critiche a Macron, proponendo dazi del 200% su vini francesi e champagne. Queste parole riflettono la sua posizione decisa e le tensioni diplomatiche in corso, indicando un possibile incremento delle controversie tra Stati Uniti ed Europa.

Il presidente Usa, scatenato, prosegue con la sua linea aggressiva. Su Truth pubblica un messaggio di Macron: "Non ti capisco". Poi bacchetta il Regno Unito. Weber: "L'Ue sospenderà l'accordo sui dazi" Donald Trump non sente storie, vuole la Groenlandia a tutti i costi. Nei suoi quotidiani attacchi stavolta nel mirino finisce Macron. "Agire con minacce sul fronte dei dazi è del tutto inaccettabile. Ed è per questo che il Parlamento europeo ha deciso, insieme ai tre grandi gruppi, di sospendere l'accordo commerciale" con gli Usa. Lo ha annunciato il presidente del gruppo del Ppe Manfred Weber spiegando la decisione di rinviare l'ok dell'Eurocamera all'intesa sui dazi firmata in Scozia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

