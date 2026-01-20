Groenlandia Trump e minaccia dazi | come funziona lo strumento anti-coercizione Ue

L'Unione Europea ha a disposizione l'Anti-Coercion Instrument (Aci), uno strumento che consente di rispondere a pratiche commerciali coercitive. Recentemente, si è parlato di questa misura in relazione alle tensioni tra gli Stati Uniti e la Groenlandia, legate anche alle minacce di dazi di Trump. Questo strumento mira a tutelare gli interessi europei e a garantire un equilibrio nelle relazioni commerciali internazionali.

Uno strumento anti-coercizione – l'Anti-Coercion Instrument (Aci) – tra le opzioni a disposizione dell'Unione Europea per rispondere alla minaccia degli Usa di Trump di applicare dazi aggiuntivi alle importazioni dai Paesi che hanno inviato militari in Groenlandia. In vigore da dicembre 2023 e mai utilizzato finora, tra gli addetti ai lavori è anche.

La Groenlandia ha davvero un problema di difesa

