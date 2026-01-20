Groenlandia sfida Usa-Ue Macron | impariamo a difenderci
A Davos, si intensifica il confronto tra Europa e Stati Uniti sulla questione della Groenlandia. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sottolinea l’importanza di rafforzare le capacità di difesa dell’Europa, evidenziando la necessità di una strategia autonoma. La discussione si inserisce in un contesto di crescente attenzione geopolitica verso questa regione strategica, evidenziando l’importanza di un approccio coordinato tra i Paesi europei e gli alleati occidentali.
A Davos, la sfida Europa-Stati Uniti sulla Groenlandia. La presidente della Commissione, Von der Leyen, dice: serve una nuova Europa. E Macron rilancia: dobbiamo imparare a difenderci. Domani parlerà Trump. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Groenlandia: Bonaccini, 'Parlamento Ue sospenderà accordo Usa, Italia raccolga sfida'Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sui propri canali ufficiali immagini raffiguranti l’uso dell’intelligenza artificiale, suscitando preoccupazioni sulla sovranità della Groenlandia.
Groenlandia, Macron: "Ue non esiti a usare meccanismo anti-coercizione"Durante il forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato che l’UE non dovrebbe esitare a utilizzare il meccanismo anti-coercizione in risposta alle pressioni commerciali statunitensi e ai dazi in relazione alla Groenlandia.
Argomenti discussi: Groenlandia, il punto di rottura; Unimpresa: Groenlandia, con dazi UE su USA export Italia fino a -8% in 2026; Sulla Groenlandia il Parlamento europeo non ci sta: Trump sfida il diritto internazionale; Groenlandia, l’Ue valuta controdazi da 93 miliardi contro gli Usa.
Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sui propri canali ufficiali immagini raffiguranti l'uso dell'intelligenza artificiale, suscitando preoccupazioni sulla sovranità della Groenlandia.
Davos, Trump: Parleremo di Groenlandia. Von der Leyen: Dazi Usa sono errore. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Davos, Trump: 'Parleremo di Groenlandia'. Von der Leyen: 'Dazi Usa sono errore'. LIVE ... tg24.sky.it
Macron sfida Trump: "Ci vuole vassalli, inaccettabile la legge del più forte" Donald minaccia dazi al 200% su champagne e vini come ritorsione sulla Groenlandia. E gli occhiali da sole del presidente francese dilagano sui social Leggi l’articolo completo al link - facebook.com facebook
