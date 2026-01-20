groenlandia o dollari tutte le ombre sul vertice di aprile con la cina

Le tensioni legate alla Groenlandia e alle politiche della Fed rappresentano due questioni di rilievo che potrebbero influenzare la stabilità del dollaro. Questi temi, in parallelo, si intrecciano con i preparativi per il vertice di aprile con la Cina, sollevando incertezze sul contesto economico e geopolitico. Una analisi approfondita delle dinamiche in atto è fondamentale per comprendere le possibili implicazioni future.

Le due controversie parallele sull’isola settentrionale e sulla Fed potrebbero indebolire il dollaro e gettare un’ombra sul vertice di aprile con la Cina. Non c’è un legame formale fra le due. Eppure, sono connesse temporalmente – la crisi intorno alla Groenlandia, l’isola che il presidente Usa Donald Trump vorrebbe per l’America, e i tentativi di costringere Jerome Powell, presidente della Federal Reserve (Fed), a dimettersi. Entrambe potrebbero spaventare alleati e investitori, allontanandoli dall’area del dollaro verso lo yuan cinese (Rmb). Secondo quanto riportato, Trump vuole la Groenlandia (semi-indipendente dalla Danimarca) per contrastare le ingerenze cinesi e russe, e vorrebbe mandare via Powell poiché si oppone alle pressioni per abbassare i tassi d’interesse. 🔗 Leggi su Formiche.net

