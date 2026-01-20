In vista del Consiglio europeo straordinario, Giorgia Meloni assume il ruolo di mediatrice nella delicata questione della Groenlandia. La premier italiana lavora per favorire un dialogo tra le parti, cercando di contribuire a una de-escalation delle tensioni tra Stati Uniti ed Europa. Un impegno che richiede attenzione e equilibrio, in un contesto internazionale complesso e in evoluzione.

In vista del Consiglio europeo straordinario di giovedì sera, Giorgia Meloni intensifica il lavoro diplomatico e si muove su più fronti per favorire una de-escalation sul dossier Groenlandia, sempre più intrecciato alle tensioni tra Stati Uniti ed Europa. La premier rivendica un ruolo di mediazione tra Bruxelles e Donald Trump, una linea sostenuta dalla maggioranza ma duramente contestata dalle opposizioni, che chiedono un passaggio parlamentare prima del vertice Ue. Il contatto con Trump e la linea della distensione. Il primo tassello della strategia risale a domenica, quando Meloni ha parlato direttamente con il presidente americano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Groenlandia, Meloni mediatrice: a lei l’arduo compito di dialogare con Trump

I dazi e la Groenlandia rilanciano Meloni come mediatrice con TrumpDurante la sua visita in Asia, Giorgia Meloni si pronuncia sui dazi e sulla Groenlandia, evidenziando le tensioni internazionali e rilanciando il suo ruolo di mediatrice.

Calcio serie C, il Perugia cerca di non pensare alle vicende extra calcio. Per Tedesco e Novellino si prospetta un compito arduoIl Perugia di Serie C si concentra esclusivamente sul campo, cercando di mantenere la concentrazione nonostante le recenti difficoltà extra calcistiche.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Groenlandia, Meloni tenta la mediazione in chiave anti-escalation; Meloni critica Trump sulla Groenlandia: «L'ho sentito, gli ho detto che è un errore l'aumento dei dazi». Schlein: «Doveva essere netta». «Tajani: «L'Italia si pone come Paese mediatore»; I dazi e la Groenlandia rilanciano Meloni come mediatrice con Trump; Groenlandia, Meloni a Trump: 'Sbagliato aumentare i dazi'.

I dazi e la Groenlandia rilanciano Meloni come mediatrice con Trump - Dall'Asia la premier critica l’inasprimento delle tensioni commerciali ma sente il presidente americano, il segretario generale della Nato Rutte e i principali leader europei, muovendosi da pontiera: ... ilfoglio.it