Groenlandia | Maran ' bene Parlamento Ue su congelamento accordo con Usa'

Il Parlamento europeo ha deciso di congelare l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, in risposta alle minacce di Trump. Questa scelta riflette l'importanza di valutare attentamente le implicazioni di accordi internazionali, considerando anche il contesto geopolitico e le relazioni tra le parti coinvolte. La decisione evidenzia come la diplomazia e la prudenza siano fondamentali nel mantenimento di rapporti equilibrati e sostenibili.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Le minacce di Trump non vanno sottovalutate: giusta la scelta del Parlamento europeo di congelare l'accordo commerciale con gli Usa. Ora gli Stati membri lavorino insieme per difendere l'Europa. È un passaggio difficile: facciamone l'occasione per unirci di più". Lo scrive sui social Pierfrancesco Maran del Pd.

