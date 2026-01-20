Groenlandia Macron | Ue non esiti a usare meccanismo anti-coercizione

Durante il forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato che l’UE non dovrebbe esitare a utilizzare il meccanismo anti-coercizione in risposta alle pressioni commerciali statunitensi e ai dazi in relazione alla Groenlandia. Macron ha evidenziato la necessità di difendere gli interessi europei di fronte alle minacce di protezionismo, rafforzando così la posizione comunitaria nelle negoziazioni internazionali.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenendo al forum di Davos ha respinto le aggressive pressioni commerciali degli Stati Uniti e quello che ha definito “l’infinito accumulo di nuovi dazi “, affermando che l’Unione europea “non dovrebbe esitare” a ricorrere al meccanismo anti-coercizione di fronte alle minacce di dazi Usa in relazione alla Groenlandia. “Il meccanismo anti-coercizione è uno strumento potente e non dovremmo esitare a utilizzarlo nell’attuale difficile contesto”, ha affermato Macron. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

