Groenlandia Macron attacca Trump e il suo imperialismo | L'UE ha delle armi deve saperle usare

Durante il forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato l'importanza di un approccio rispettoso nelle relazioni internazionali, criticando le politiche di Trump e il suo presunto imperialismo. Macron ha evidenziato che l’Europa dispone di strumenti politici, diplomatici ed economici e ha invitato a utilizzarli con fermezza quando necessario. La discussione si inserisce nel contesto delle tensioni geopolitiche e delle strategie europee per tutelare i propri interessi.

"Non è il momento per un nuovo imperialismo", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al forum economico di Davos, attaccando apertamente Donald Trump: "Preferiamo il rispetto ai bulli", ha aggiunto, dicendo che l'Europa ha delle "armi" politiche, diplomatiche ed economiche e "deve usarle quando non viene rispettata".🔗 Leggi su Fanpage.it

