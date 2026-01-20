Groenlandia l’Europa prepara il bazooka | cos’è l’arma contro i dazi di Trump

La Groenlandia sta assumendo un ruolo strategico nell’ambito delle tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti. Con le recenti decisioni di Trump, l’Europa si attrezza con misure mirate per contrastare i potenziali dazi. Questo articolo esplora le ragioni di questa preparazione e le possibili implicazioni per il commercio internazionale e le relazioni diplomatiche.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.