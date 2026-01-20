Groenlandia l’Europa prepara il bazooka | cos’è l’arma contro i dazi di Trump
La Groenlandia sta assumendo un ruolo strategico nell’ambito delle tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti. Con le recenti decisioni di Trump, l’Europa si attrezza con misure mirate per contrastare i potenziali dazi. Questo articolo esplora le ragioni di questa preparazione e le possibili implicazioni per il commercio internazionale e le relazioni diplomatiche.
Davos, 20 gennaio 2026 – Donald Trump si prepara a “invadere” il World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Una kermesse che si annuncia tra le più controverse degli ultimi anni, complice l’inedita guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa, riaccesa sul dossier e sulle mosse militari, seppur limitate, di alcuni Paesi europei. Fronte Groenlandia, Trump aumenta i dazi. Trump, che oggi celebra il primo anniversario del suo secondo insediamento alla Casa Bianca, è pronto a inasprire i dazi contro i Paesi del Vecchio Continente che hanno inviato – o intendono inviare – contingenti militari in Groenlandia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Cos'è il bazooka commerciale Ue contro i nuovi dazi di Trump e cosa c'entra la Groenlandia
Groenlandia, Trump va dritto, l’Italia media ma l’Europa risponde subito con il bazooka dei dazi da 93 miliardiNegli ultimi anni, le tensioni nell’Artico sono aumentate, coinvolgendo diversi attori internazionali.
Groenlandia, Ue prepara risposta ai dazi di Trump: piano da 93 miliardi
Groenlandia contesa tra Trump e l'Europa: quale sarà il futuro dell'isola
#Groenlandia, #Ue reagisce a #Trump e valuta #dazi per 93 mld #19gennaio #Europa
#Groenlandia, #Ue reagisce a #Trump e valuta #dazi per 93 mld #19gennaio #Europa
