Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che né Russia né Cina hanno in programma di conquistare la Groenlandia. Questa precisazione arriva in risposta alle affermazioni di Donald Trump, che aveva accennato a possibili ambizioni di conquista dell’isola. Lavrov ha sottolineato come non ci siano piani o intenzioni da parte dei due paesi riguardo alla Groenlandia, chiarendo la posizione ufficiale della Russia.

Sergey Lavrov nega qualsiasi intenzione da parte di Russia e Cina di minacciare la Groenlandia, come suggerito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Non abbiamo nulla a che fare con eventuali piani di conquista della Groenlandia – ha affermato Lavrov in conferenza stampa a Mosca – Non ho alcun dubbio che Washington sia perfettamente consapevole dell’assenza di tali piani sia da parte della Russia che della Repubblica Popolare Cinese. Non è una questione che ci riguarda”. Secondo il ministro degli Esteri russo il tentativo di Trump di appropriarsi della Groenlandia comporterebbe enormi sfide per la NATO e l’Unione Europea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Groenlandia, Lavrov: "Non esiste alcun piano da parte di Russia e Cina per la conquista dell'isola"

