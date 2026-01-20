Groenlandia l’appello di von der Leyen agli Usa | No a spirali pericolose rafforziamo l’amicizia

La presidente della Commissione europea von der Leyen ha invitato gli Stati Uniti a evitare escalation nelle questioni della Groenlandia, sottolineando l’importanza di mantenere un rapporto di amicizia e collaborazione. L’Europa desidera preservare la pace e la stabilità, ribadendo che non si può accettare l’annessione della regione senza un adeguato confronto. L’appello mira a rafforzare i legami tra le due sponde dell’Atlantico, promuovendo dialogo e comprensione reciproca.

L’Europa non vuole entrare in conflitto con gli Usa, amici storici, ma non potrà consentire l’annessione della Groenlandia. È questo il senso dell’intervento di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Le parole di von der Leyen. “Consideriamo il popolo degli Stati Uniti non solo nostri alleati, ma nostri amici. E trascinarci in una pericolosa spirale discendente aiuterebbe solo i nemici stessi che entrambi ci impegniamo così tanto a tenere fuori dal nostro panorama strategico”, ha detto la presidente della Commissione Ue. Leggi anche Groenlandia, Trump va dritto, l'Italia media ma l’Europa risponde subito con il bazooka dei dazi da 93 miliardi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Von der Leyen: "La Groenlandia appartiene al suo popolo ed è nella Nato". Trump insiste: "Serve agli Usa"La questione della Groenlandia coinvolge interessi geopolitici e alleanze internazionali.

Trump: “Groenlandia sia nelle mani degli Usa, di meno è inaccettabile”. Von der Leyen: “L’isola è del suo popolo”Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso il dibattito sulla sovranità della Groenlandia.

