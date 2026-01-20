Groenlandia il vero piano di Donald Trump | Golden Dome una pioggia di missili

La Groenlandia è al centro di un progetto chiamato “Golden Dome”, ideato dall’ex presidente Donald Trump. Si tratta di un sistema di difesa antimissile progettato per proteggere gli Stati Uniti da potenziali attacchi con missili balistici intercontinentali provenienti da Russia e Cina. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza nazionale attraverso tecnologie avanzate di schermatura, rappresentando un possibile passo importante nel settore della difesa globale.

Il progetto “ Golden Dome ” (Cupola Dorata) immaginato da Donald Trump è lo scudo antimissile definitivo degli Stati Uniti contro gli ICBM russi e cinesi. La Groenlandia, secondo la Casa Bianca, ne è il pilastro insostituibile: guardando il mondo dal Polo Nord, ogni rotta balistica transpolare verso il Nord America passa inevitabilmente sopra l’Artico e sopra l’isola. Posizionare lì radar e intercettori significa guadagnare minuti decisivi: rilevando la minaccia già nella fase di volo spaziale (“mid-course”), invece che solo in discesa come accadrebbe con basi negli USA continentali.Il sistema integra tre tecnologie avanzate schierate sulla calotta polare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Groenlandia, lo scudo anti missili Golden Dome e la base Pituffik: la sfida di Trump a Russia e Cina per il controllo dell'ArticoLa Groenlandia rappresenta una posizione strategica chiave nell’Artico, con installazioni come lo scudo anti missili Golden Dome e la base di Pituffik.

Groenlandia, ecco il vero piano di Donald TrumpLe recenti discussioni sulla Groenlandia attirano l'attenzione internazionale, alimentate da ipotesi e speculazioni sul possibile futuro della regione.

