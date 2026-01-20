Groenlandia | Borghi Iv ' Meloni non sa più da che parte stare'
In un contesto di cambiamenti nella destra europea, le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni hanno suscitato discussioni. La leader italiana appare sempre più distante dalle posizioni condivise dai conservatori e patrioti del continente. Questa evoluzione evidenzia le tensioni interne e le trasformazioni in atto nel panorama politico europeo, riflettendo un momento di incertezza e di nuove dinamiche tra le forze di destra.
Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Sta succedendo qualcosa nella destra europea. Qualcosa che sta rendendo Giorgia Meloni sempre più eccentrica rispetto all'evoluzione delle posizioni dei conservatori e dei “patrioti” europei. Nel giro di pochi giorni, sotto la sferza trumpiana della Groenlandia e dei dazi, abbiamo assistito a alcune significative prese di posizione". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva. "Jordan Bardella (Rn), Alice Weidel (Afd) e Nigel Farage (Reform Uk) si sono schierano contro l'annessione della Groenlandia e i dazi. Lo hanno fatto in nome del sovranismo e del nazionalismo", ricorda Borghi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
