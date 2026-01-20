Groenlandia | Bonelli ' con Trump Nato finita Ue costruisca difesa comune'

In un contesto internazionale in evoluzione, le dichiarazioni di Donald Trump hanno sollevato preoccupazioni sulla stabilità della Nato. Bonelli valuta che, sotto la sua guida, l’Alleanza non rappresenti più una certezza di sicurezza, sottolineando l’importanza per l’Unione Europea di sviluppare una difesa comune efficace e autonoma per garantire la propria sicurezza.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Con Donald Trump la Nato è finita. Le sue parole sono folli e certificano che l'Alleanza non è più una garanzia di sicurezza ma uno strumento nelle mani di un leader instabile e pericoloso. L'Europa deve prenderne atto e costruire subito un proprio modello di difesa e sicurezza comune. Trump minaccia territori, usa la Nato come leva di ricatto e spinge il mondo verso nuovi conflitti. Affidargli la sicurezza europea è un errore strategico gravissimo". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. "La corsa alla Groenlandia e l'attacco alle politiche climatiche fanno parte della stessa logica: negare la crisi climatica, aprire la competizione sulle risorse, preparare nuovi scenari di guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»Recentemente, la Groenlandia e i leader dell'UE hanno ribadito la loro appartenenza alla NATO, sottolineando che le decisioni riguardanti la regione sono di esclusiva competenza danese.

