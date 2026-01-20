Groenlandia | Bonaccini ' Parlamento Ue sospenderà accordo Usa Italia raccolga sfida'

Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sui propri canali ufficiali immagini raffiguranti l’uso dell’intelligenza artificiale, suscitando preoccupazioni sulla sovranità della Groenlandia. Bonaccini sottolinea l’importanza di una risposta europea, evidenziando la possibile sospensione dell’accordo tra Ue e Usa e invitando l’Italia a raccogliere questa sfida. Un tema che coinvolge questioni di sovranità e relazioni internazionali, richiedendo attenzione e strategia condivisa.

