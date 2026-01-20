Groenlandia | Bonaccini ' Parlamento Ue sospenderà accordo Usa Italia raccolga sfida'
Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sui propri canali ufficiali immagini raffiguranti l’uso dell’intelligenza artificiale, suscitando preoccupazioni sulla sovranità della Groenlandia. Bonaccini sottolinea l’importanza di una risposta europea, evidenziando la possibile sospensione dell’accordo tra Ue e Usa e invitando l’Italia a raccogliere questa sfida. Un tema che coinvolge questioni di sovranità e relazioni internazionali, richiedendo attenzione e strategia condivisa.
Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "No. Non possiamo abituarci a tutto questo. Il presidente degli Stati Uniti che pubblica sul suo profilo ufficiale, utilizzando l'Ai, se' stesso con Vance e Rubio, intenti a impossessarsi della Groenlandia, come che casa altrui appartenga a loro, se lo vogliono. La forza, la prepotenza, il danaro che prevalgono su tutto e tutti. Anche basta. L'Europarlamento sospenderà l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, perché non si può dialogare sotto ricatti e minacce, pena la subalternità. Ora i governi europei, compreso quello italiano, raccolgano la sfida". Così Stefano Bonaccini del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it
