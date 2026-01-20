Un nuovo gruppo di militari danesi è stato inviato in Groenlandia per partecipare a esercitazioni invernali. L’operazione si svolge in un contesto di tensione internazionale, con il pressing degli Stati Uniti sulla sovranità dell’isola. La presenza militare in Groenlandia evidenzia l’importanza strategica della regione artica e le crescenti dinamiche geopolitiche nella zona.

Un altro contingente di militari danesi è arrivato in Groenlandia per l’addestramento invernale, in un momento di grande tensione con gli Stati Uniti, con il presidente Trump che insiste per l’annessione agli Usa dell’isola artica. I soldati danesi sono atterrati lunedì sera all’aeroporto di Kangerlussuaq nell’ambito di quella che il governo di Copenaghen definisce un’attività di addestramento ampliata in Groenlandia, condotta in stretta collaborazione con gli alleati della Nato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Groenlandia, altri militari danesi arrivano sull'isola artica

Groenlandia, gelo diplomatico tra Stati Uniti e Danimarca: Trump rilancia l’ipotesi del controllo USA sull’isola articaNel contesto dell’Artico, nel 2026, si fronteggiano Stati Uniti e Danimarca su questioni di sovranità e controllo della Groenlandia.

Groenlandia, Trump: “Dobbiamo averla. I funzionari danesi non ci vanno nemmeno”. Media: Nato non condivide informazioni di intelligence sull’isola con gli UsaIn vista del Forum di Davos, Donald Trump ha riaffermato l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia, sottolineando l’importanza strategica dell’isola e le difficoltà nel negoziare con i funzionari danesi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Militari di 7 Paesi Nato in Groenlandia. Usa, non incideranno su decisione Trump; Groenlandia, la Danimarca rinforza il numero dei suoi soldati sull'isola. E il premier norvegese risponde a Trump sul mancato Nobel; Groenlandia, la Danimarca invia rinforzi militari; Groenlandia, la Danimarca manderà più soldati: com'è fatto l'esercito danese.

Groenlandia, altri militari danesi arrivano sull'isola artica - (LaPresse) Un altro contingente di militari danesi è arrivato in Groenlandia per l'addestramento invernale, in un momento di grande tensione con ... stream24.ilsole24ore.com

Militari di 7 Paesi Nato in Groenlandia. Usa, non incideranno su decisione Trump - In un contesto di crescenti tensioni con gli Stati Uniti sul controllo del territorio artico sono sbarcati sull’isola i primi 15 militari francesi per esercitazioni congiunte con l’esercito svedese. P ... ilsole24ore.com

Altri soldati danesi arrivano in Groenlandia

La FIFA difende l’assegnazione del Premio per la Pace a Donald Trump nonostante le polemiche legate a minacce e azioni militari in Groenlandia: dietro la posizione ufficiale, però, cresce l’imbarazzo interno ai vertici dell’organizzazione alla vigilia dei Mondi - facebook.com facebook

Su dazi e Groenlandia maggioranza si compatta, Salvini: “D’accordo con Meloni su invio militari con la Nato" x.com