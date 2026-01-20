Groenlandia | Alfieri ' Ue alzi la testa o verrà schiacciata'

L'articolo analizza le dichiarazioni di Alfieri sulla situazione geopolitica europea, sottolineando l'importanza di una risposta unitaria dell'Unione Europea di fronte alle restrizioni commerciali imposte dagli Stati Uniti. In un contesto di tensioni internazionali, si evidenzia come la coesione tra i paesi membri sia essenziale per tutelare gli interessi comuni e mantenere un ruolo autorevole nel panorama globale.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "L'unica strada per l'Europa è una sola: reagire in modo unitario alle imposizioni dei dazi di Trump. Non si può più indugiare, non si può continuare a fare finta di nulla come sta facendo il governo Italiano. Giorgia Meloni deve dire con chiarezza da che parte sta: l'arroganza e la spregiudicatezza di Trump meritano un sussulto di orgoglio. Difendere l'Europa significa difendere il lavoro, le imprese e i nostri valori che non sono barattabili per gli interessi del più forte di turno. La Groenlandia non è merce di scambio. Pieno sostegno e solidarietà ai danesi. O l'Europa alza la testa insieme, o verrà schiacciata dagli interessi dei sovranisti che hanno come unico obiettivo quello di disgregarla”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

