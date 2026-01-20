Grisù Giuseppe e Maria lo spettacolo a Lacedonia

Lacedonia si appresta a ospitare “Grisù, Giuseppe e Maria”, uno degli appuntamenti della XIV Stagione Teatrale. Lo spettacolo si terrà sabato 31 gennaio 2026, alle ore 21. Un’occasione per assistere a una rappresentazione che approfondisce temi storici e religiosi in un contesto teatrale. La serata invita il pubblico a un momento di riflessione e cultura, in un ambiente dedicato alla prosa.

Lacedonia si prepara a un nuovo appuntamento con la prosa della XIV Stagione Teatrale. Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 21.00, in Largo M. Bianchi, andrà in scena il V spettacolo in abbonamento, Grisù, Giuseppe e Maria di Gianni Clementi, interpretato da Francesco Procopio.

