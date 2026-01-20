Graziano Rossi, padre di Valentino Rossi, ha rivolto un appello al figlio chiedendo di ritirare la denuncia contro Ambra Arpino. Graziano ha annunciato che si sposerà presto e desidera invitare Valentino al matrimonio. La richiesta arriva in seguito all’accusa di circonvenzione di incapace, presentata dal campione nei confronti della compagna del padre, riguardante un presunto furto di circa 200 mila euro.

In un video e in un’intervista a Il Resto del Carlino, Graziano Rossi ha spiegato: «Mi aspetto un gesto da mio figlio Valentino. I rapporti tra noi sono meno frequenti. Sono in attesa che succeda qualcosa per riavvicinarci». Poi ha aggiunto: «Tra me e mio figlio c’è una storia d’amore, nessuna donna può interromperla. E io credo che lui, se ci pensa un attimo, possa fare un passo nei miei confronti. Penso che possa riuscirci». Per capire meglio la vicenda, bisogna tornare al 2024. In quell’anno Valentino Rossi, nove volte campione del mondo e oggi 46enne, ottenne dal tribunale di diventare amministratore di sostegno del padre Graziano, 71 anni, ex pilota del Motomondiale negli anni Settanta e Ottanta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Graziano, padre di Valentino Rossi, lancia un appello al figlio: «Ritira la denuncia contro Ambra: la sposerò presto, e ti inviterò al matrimonio»

L’appello di Graziano Rossi al figlio Valentino: "Ritira la denuncia contro Ambra, aspetto una tua chiamata"Graziano Rossi ha invitato il figlio Valentino a ritirare la denuncia contro Ambra Arpino, futura moglie del padre.

L’appello di papà Graziano a Valentino Rossi: “Ritira la denuncia contro Ambra, aspetto una tua chiamata”Graziano Rossi si rivolge a Valentino Rossi con un appello diretto, chiedendo di ritirare la denuncia contro Ambra Arpino, sua compagna.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Io e Ambra ci sposeremo presto: l’annuncio del padre di Valentino Rossi; Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano per circonvenzione d’incapace: Gli ha sottratto 200 mila euro; Valentino Rossi e la battaglia legale con papà Graziano: ha denunciato la sua compagna, nel mirino i soldi…; Valentino Rossi e il padre, la guerra finisce in tribunale: La compagna di Graziano ha prelevato dal suo conto 200mila euro, è circonvenzione di incapace.

Valentino Rossi vs papà Graziano, i perché di questo pasticcio brutto - Valentino rompe il silenzio sulla battaglia legale con il padre: Mi preoccupa , per me è come averlo perso, ma la compagna di Graziano dà una versione differente ... insella.it

Sto con Valentino. Quello che dice l’attuale compagna è falso, non stanno insieme da 10 anni: spunta un’altra ex di Graziano Rossi - Io non ero la denunciata da Valentino. E quello che è stato raccontato finora non è vero. Marisa Del Bianco rompe il silenzio sulla vicenda che coinvolge Valentino Rossi e il padre Graziano e raccon ... ilfattoquotidiano.it

Tiziano ha la musica nel sangue ed è un figlio d’arte, cresciuto tra le note del violino della madre Cristina Picca e l’amore per la musica trasmesso dal padre Graziano Cedroni, che insieme ai fratelli Lorenzo e Irene, dà vita al trio dei Big Cedars #velletri #caste - facebook.com facebook

Graziano Rossi risponde a Valentino: “Mi ha fatto firmare un foglio, mi sono fidato. Io e Ambra abbiamo deciso di sposarci” x.com