grazia di michele fa un appello a fazio per il mancato invito a ornella senza fine

Grazia Di Michele ha rivolto un appello a Fabio Fazio sui social, lamentando l’assenza di Ornella Vanoni all’evento dedicato a lei. Nonostante la presenza di numerosi artisti, l’artista italiana ha espresso dispiacere per non essere stata invitata, sottolineando l’importanza di includere figure di rilievo come Vanoni. La sua richiesta si inserisce nel contesto di un gesto di rispetto e riconoscimento verso la musica italiana e le sue protagoniste.

All'evento dedicato a Ornella Vanoni c'erano molti artisti ma non Grazia Di Michele, così lei ha scritto un appello social a Fabio Fazio Domenica 18 gennaio si è svolto l’omaggio dedicato a Ornella Vanoni. Ad organizzarlo Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, dove ha invitato una serie di personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, soprattutto, che hanno omaggiato la cantante morta a novembre. Ma tra questi Grazia Di Michele, artista ed ex professoressa di Amici, non è stata invitata. Ieri sera ha pubblicato, quindi, un messaggio rivolto a Fabio Fazio per il mancato invito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Grazia Di Michele esclusa dallo speciale per Vanoni: Ero sua amica, ma Fazio vuole solo gli stessi artisti; Voci nel Silenzio. Storie che Risuonano: sul palco le vite delle giovani donne sopravvissute alla guerra; Grazia Di Michele contro Fazio: In tv solo artisti adatti ad ogni evento

"Sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti che sembrano adatti ad ogni evento” Grazia Di Michele non è stata chiamata per la serata in ricordo di Ornella Vanoni, andata in onda su Nove. La cantautrice e insegnante di musi - facebook.com facebook