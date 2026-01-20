Grazia Di Michele esclusa dallo speciale per Ornella Vanoni | Fabio Fazio vuole solo artisti con tanto seguito

Grazia Di Michele ha commentato sui social la sua assenza dallo speciale dedicato a Ornella Vanoni, affermando che Fabio Fazio preferisce artisti con un ampio seguito. La cantante ha sottolineato come avrebbe voluto partecipare, ritenendo che sarebbe stato opportuno un’eccezione. La sua presa di posizione evidenzia le dinamiche e le scelte dietro a eventi televisivi dedicati a grandi artisti italiani.

Ascolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Ascolti TV di mercoledì 14 gennaio 2026, con i principali spunti della giornata. Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Clizia Incorvaia choc a Verissimo: “Aborto in treno per troppo stress. Sarcina mi bruciò 60 paia di scarpe” Grazia Di Michele non ha partecipato allo speciale “Ornella senza fine”, andato in onda domenica 18 gennaio sul Nove e dedicato alla carriera di Ornella Vanoni. Una scelta che la cantautrice e insegnante di musica – già professoressa di canto ad Amici – ha deciso di commentare pubblicamente, affidando il suo sfogo a un post su Facebook, indirizzato direttamente a Fabio Fazio, conduttore e ideatore della serata. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

"Sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti che sembrano adatti ad ogni evento” Grazia Di Michele non è stata chiamata per la serata in ricordo di Ornella Vanoni, andata in onda su Nove. La cantautrice e insegnante di musi facebook