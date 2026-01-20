Grazia Di Michele contro Fabio Fazio | Vanoni ricordata con artisti omologati

Grazia Di Michele critica Fabio Fazio per aver escluso Ornella Vanoni dallo speciale “Ornella senza fine” trasmesso su Nove. La cantautrice esprime disappunto per la mancanza di artisti considerati omologati, evidenziando una scelta che ha suscitato polemiche e riflessioni sul modo in cui vengono celebrate le figure della musica italiana.

Grazia Di Michele punta il dito contro Fabio Fazio. La cantautrice non ha gradito il mancato invito allo speciale televisivo di Che tempo che fa, dal titolo “Ornella senza fine”, andato in onda domenica scorsa sul Nove per celebrare Ornella Vanoni a poche settimane dalla morte. “Ciao Fabio, mi è dispiaciuto non esserci stata ieri per l’omaggio a Ornella”, scrive Di Michele su Facebook. “Non credo che avrei avuto più diritto degli altri ospiti – anche se ho condiviso con Ornella un’amicizia speciale e tanto, tanto tempo per scrivere pezzi di vita con lei e per lei – ma te lo dico perché penso che sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento, che sia Sanremo, il concerto di Natale, come pure il Battiti live, o una Voce per Padre Pio; piazze e chiese, estate e inverno”. 🔗 Leggi su Tpi.it

