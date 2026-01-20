Gratteri | Fdi rilancia su Facebook vecchio video senza autorizzazione denuncerò

In seguito alla diffusione non autorizzata di un vecchio video su Facebook, il dirigente di Fratelli d’Italia, Gratteri, ha annunciato che procederà con una denuncia presso le autorità competenti. Ricorda che la Costituzione e i principi democratici sono fondamentali e devono essere rispettati. L'episodio solleva questioni sulla tutela dei contenuti e sulla corretta gestione delle piattaforme digitali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La Costituzione e la democrazia sono prioritarie. Non si toccano. Provvederò a denunciare nelle sedi opportune quanto accaduto per chiedere gli accertamenti del caso”. E’ quanto annuncia il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, in relazione al video pubblicato sul profilo Fb di Fratelli d’Italia in cui il magistrato parla della riforma del Csm. “Con riferimento alla diffusione di un mio vecchio intervento sulle correnti, che un partito politico sta associando alle sue ragioni del sì al referendum, – spiega il magistrato – tengo a precisare due cose: nessun partito è stato da me autorizzato ad associare il mio nome a questa campagna referendaria; il testo proposto per questo referendum per il sorteggio del Csm, temperato per i politici e secco per i magistrati, è molto lontano da quella che era la mia idea”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

