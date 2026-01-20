Grande Sicilia raccoglie un' altra adesione e Miccichè gongola | Il percorso intrapreso è quello giusto

Giovanna Cantavenera, avvocato e candidata più votata di Forza Italia alle ultime elezioni comunali di Carini, si unisce a Grande Sicilia. La sua adesione testimonia l’interesse del territorio per il progetto politico, mentre Miccichè esprime soddisfazione per il percorso intrapreso, ritenendolo quello giusto per rafforzare l’area. Questa nuova entrata rafforza ulteriormente l’orizzonte di Grande Sicilia nel contesto locale e regionale.

L'avvocato Giovanna Cantavenera, la più votata tra le liste di Forza Italia alle scorse elezioni comunali a Carini, aderisce a Grande Sicilia. Soddisfazione da parte di Gianfranco Miccichè, fondatore del soggetto politico insieme a Raffaele Lombardo e Roberto Lagalla.

Grande Sicilia, c'è un'altra adesione e Miccichè esulta: "Il progetto continua a crescere"Grande Sicilia registra una nuova adesione, con l’ingresso di Andrea Gambino, consigliere comunale di Torretta.

Leggi anche: La "Grande Sicilia" di Lagalla, Micciché e Lombardo si rafforza nei territori con nuove nomine: "Persone capaci e leali"

Augusta al voto: Fi chiude alla Lega e Gulino tentato dalla rivincita

