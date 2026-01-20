Gonzalo Plata lascia intendere che è legato a Londra tra i legami del West Ham

Recenti indiscrezioni suggeriscono un possibile trasferimento di Gonzalo Plata al West Ham United. L’ala del Flamengo, infatti, sembra avere legami con Londra e il club inglese, alimentando le speculazioni di mercato. Questa notizia, diffusa nelle ultime settimane, ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che monitorano con interesse ogni sviluppo riguardante il futuro del giocatore e la strategia del West Ham.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’ala del Flamengo Gonzalo Plata è stata collegata al trasferimento al West Ham United nelle ultime settimane. Secondo Rafael Cotta nel suo podcast, il giocatore ha recentemente organizzato una festa d’addio a casa sua e ha lasciato intendere ai suoi ospiti che sarebbe andato a Londra. Sarà interessante vedere se il giocatore finirà al West Ham United. Non è un segreto che il club londinese potrebbe sfruttare più qualità sulle fasce, e Plata sarebbe un’ottima aggiunta per loro. Lucas Paquetà è stato collegato al trasferimento dal club londinese e il Flamengo vorrebbe ingaggiarlo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Castellanos sarà un nuovo calciatore del West Ham: è atteso a Londra già nel pomeriggio di oggiTaty Castellanos si trasferisce al West Ham, arrivando a Londra nel pomeriggio di oggi.

Tottenham–West Ham derby di Londra con vista Europa, Spurs in crisi e Hammers in crescitaIl derby di Londra tra Tottenham e West Ham si disputa sabato 17 gennaio 2026 alle 15:00 al Tottenham Hotspur Stadium.