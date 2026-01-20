Nella notte di basketball, Golden State si impone ma preoccupano le condizioni di Butler, uscito infortunato al ginocchio. I Knicks subiscono una sconfitta pesante, mentre i Clippers continuano a vincere senza Leonard. Dallas si conferma convincente al Madison Square Garden, dimostrando solidità e determinazione. La stagione si mantiene ricca di eventi e tensioni, con squadre che affrontano sfide e infortuni in vista delle fasi decisive.

I Celtics vanno ko a Detroit, Oklahoma City passa a Cleveland mentre i Warriors superano Miami ma devono fare i conti con l’infortuno di Butler. Al termine di un match intenso ed equilibrato a sorridere sono i Pistons (31-10) che riescono ad avere la meglio sui Celtics (26-16) nonostante la serata difficile al tiro per Cunningham: 417 dal campo. Detroit riceve la produzione di Harris e si aggrappa alla fisicità di Duren sotto canestro. Brown come al solito è l’ultimo ad arrendersi in maglia Celtics e chiude con 32 punti, ma fallisce proprio allo scadere, dalla media distanza, la conclusione del potenziale sorpasso per Boston. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Golden State vince ma è in ansia per Butler: ginocchio ko. Disastro Knicks

NBA, Lakers e Knicks ko: Charlotte vince a Los Angeles, Golden State supera New YorkRisultati sorprendenti nell'ultima notte NBA, con sconfitte per Lakers e Knicks e vittorie per Charlotte a Los Angeles e Golden State a New York.

Leggi anche: NBA, i risultati della notte. OKC resta imbattuta, clamorosa rimonta di Chicago. Vince Golden State

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Golden State vince ma è in ansia per Butler: ginocchio ko. Disastro Knicks - Boston koI Celtics vanno ko a Detroit, Oklahoma City passa a Cleveland mentre i Warriors superano Miami ma devono fare i conti con l’infortuno di Butler. msn.com