In un contesto di grande lutto, gli studenti della Spezia non tornano in aula, con le assenze che non saranno conteggiate. La tragedia di Abanoub ha suscitato dolore e rabbia tra studenti e insegnanti, mentre il preside esprime il suo cordoglio. Il responsabile dell’omicidio si trova ancora in carcere, lasciando aperte molte domande sulla sicurezza e sul sostegno alla comunità scolastica.

La Spezia, 20 gennaio 2026 – La preside parla di “dolore condiviso", gli studenti accusano i professori, mentre il killer di Abanoub rimane in carcere. Sono pochi i ragazzi che stamani, martedì 20 gennaio, quattro giorni dopo l’omicidio in classe, hanno deciso di fare rientro a scuola all'Istituto professionale Einaudi Chiodo della Spezia. In quei corridoi, venerdì scorso, il giovane Aba ha perso la vita, colpito a morte con una coltellata dal compagno Zouhair Atif. Omicidio a scuola, l'avvocato della difesa: "Il ragazzo si è pentito" Non saranno computate le assenze. Quando alle 8.10 si sono chiuse le porte dell'ingresso laterale lungo via Capellini, all'esterno sono rimasti alcuni giovani che poco prima avevano steso un altro striscione per ricordare Aba prima di allontanarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli studenti non tornano a scuola: “Ma le assenze non saranno contate”. Omicidio in classe, la rabbia e il dolore

Terremoto, tutti gli studenti in classe domani: ma rimane chiusa una scuola a RavennaDopo il terremoto, le scuole di Ravenna riapriranno regolarmente domani, ad eccezione della scuola Gulminelli di Ponte Nuovo, per la quale sono stati individuati spazi alternativi.

Leggi anche: Riaprono le scuole di Iseo dopo l’allarme scattato per le vibrazioni dell’edificio: mercoledì 26 gli studenti tornano in classe

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

In aula ci sono solo 18 gradi: gli studenti del Bordoni scioperano e tornano a casa; Tornano le leggi razziali. Schedatura degli studenti palestinesi; Gli studenti iraniani tornano in piazza, previsto un nuovo corteo a Messina; Stop ai laboratori “fantasma”, per una scuola che conquista fiducia sul campo. Un modello virtuoso.

Solo diciotto gradi in aule e corridoi. Gli studenti se ne tornano a casa - Intanto lunedì hanno scioperato i ragazzi che frequentano la sezione musicale del Cairoli di via Monte Santo, mentre al classico Grattoni di Voghera le lezioni sono state sospese dalla dirigente ... msn.com