Gli studenti disegnano il manifesto del Consorzio Acque Risorgive

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sono invitati a partecipare al concorso grafico “Il tempo dell'acqua”, con l’obiettivo di realizzare il manifesto del Consorzio Acque Risorgive. L'iniziativa mira a sensibilizzare sui temi legati alla gestione idrica attraverso il talento giovanile, promuovendo una riflessione collettiva sull'importanza dell'acqua nel nostro territorio.

Concorso a cui potranno partecipare classi o singoli alunni delle scuole secondarie di secondo grado. Montepremi complessivo di 1000 euro Si intitola “Il tempo dell'acqua” il concorso grafico rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per disegnare il manifesto del Consorzio Acque Risorgive. L’obiettivo «è coinvolgere i più giovani in una riflessione creativa sull’importanza dell’acqua e dei suoi usi, sul lavoro quotidiano del Consorzio nella gestione idraulica nella prevenzione di siccità ed esondazioni e nella cura del territorio agricolo e urbano», spiega il presidente dell’ente, Federico Zanchin.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

