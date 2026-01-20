Gli enti di formazione scrivono a Schifani | Settore da supportare corsi fondamentali contro la dispersione nei quartieri a rischio

Gli enti di formazione hanno rivolto un'appello al presidente Schifani, sottolineando l'importanza di sostenere il settore per offrire corsi fondamentali contro la dispersione scolastica nei quartieri a rischio. La formazione professionale rappresenta un elemento chiave per favorire opportunità di sviluppo e prevenire l’abbandono scolastico, contribuendo a migliorare la qualità della vita nelle aree più vulnerabili.

La formazione professionale come baluardo contro la dispersione nei quartieri a rischio. È l’appello lanciato dalle associazioni degli enti in una nota inviata al presidente della Regione, Renato Schifani. Le sigle Anfop, Forma, Cenfop Sicilia, Assofor, Formare, Asef, Iform, Federterziario.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scuola, decreto da 32,2 milioni contro la dispersione nelle aree periferiche a rischioIl ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha assegnato oltre 32,2 milioni di euro alle scuole italiane, con l’obiettivo di ridurre le disparità territoriali e contrastare la dispersione scolastica.

Leggi anche: Dispersione scolastica a Palermo: quasi 1.000 segnalazioni e quartieri ad alto rischio. Cosa raccontano i dati del Comune

