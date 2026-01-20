Gli avversari Scandicci Taccola | Bravi a vincere contro i lanieri

Nove risultati utili nelle ultime dieci giornate. Vittoria per 2-0 contro il Prato, costata l’esonero a Venturi, e classifica molto positiva per una neo promossa dall’Eccellenza. Lo Scandicci vive un momento diametralmente opposto a quello del Siena e domenica al Franchi arriverà pronto ad allungare l’ottima striscia positiva e a provare l’aggancio ai bianconeri che hanno appena tre punti in più del blues, 29 contro 26. "Volevamo fare una partita così contro squadra fortissima – ha detto il tecnico dello Scandicci Mirko Taccola – avevamo grande rispetto, però sapevamo che se ce la giocavamo sui ritmi e sull’intensità avremmo creato problematiche al Prato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie D: i biancorossi si confrontano con lo Scandicci e l’allenatore avverte sulle potenzialità degli avversari. Becattini: Siamo pronti a una gara molto dura».

