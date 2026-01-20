Giunta Decaro al lavoro prima riunione per presidente e assessori

La giunta Decaro si è riunita ieri in un incontro informale, in attesa della notifica dei decreti di nomina. Il presidente della Regione ha convocato assessori e collaboratori per discutere questioni organizzative e individuare le prime priorità di lavoro, segnando così l’inizio ufficiale dell’attività amministrativa.

Nel pomeriggio di ieri un primo tavolo informale. Il governatore: "Definiti metodo di lavoro e organizzazione delle deleghe". Tra le priorità sul tavolo, Giochi del Mediterraneo a Taranto e sanità Prima riunione informale, nella giornata di ieri, per la giunta Decaro. In attesa della notifica dei decreti di nomina, il presidente della Regione ha convocato ieri i suoi assessori per un primo punto su questioni organizzative e priorità d'azione. "La prima Giunta informale - ha spiegato Decaro - è servita innanzitutto a definire un metodo di lavoro e un’organizzazione chiara delle deleghe degli assessori, in relazione alle competenze dei diversi Dipartimenti e delle varie Sezioni.🔗 Leggi su Baritoday.it

Prima riunione per Decaro presidente: "Al lavoro su misure per ridurre le liste d'attesa"Antonio Decaro, nuovo presidente della regione Puglia, ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema della sanità, con particolare attenzione alle liste d’attesa.

Prima riunione della giunta Decaro, subito le priorità: «Metodo, programma e Giochi»La prima riunione della nuova giunta regionale pugliese, guidata da Decaro, si è svolta oggi in modo informale.

