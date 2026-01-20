Giudice Sportivo multa al Milan | 10 mila euro per il ritardo d’inizio gara

Dopo la 21ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare il Milan con una multa di 10 mila euro a causa del ritardo nell’inizio della partita casalinga contro il Lecce. Questa decisione si inserisce nel quadro delle misure adottate per garantire il rispetto delle regole e il corretto svolgimento delle competizioni.

Arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la 21ª giornata di Serie A. Nel mirino finisce il Milan, sanzionato con un’ammenda da 10 mila euro per il ritardo nell’inizio della gara casalinga contro il Lecce. La motivazione è netta: responsabilità oggettiva per aver posticipato ingiustificatamente di circa due minuti il calcio d’inizio. Un episodio che pesa di più perché si tratta di recidiva reiterata, circostanza già registrata in precedenza a carico del club rossonero. Sanzione anche per il Lecce, multato di 5 mila euro. In questo caso il provvedimento riguarda il comportamento dei propri sostenitori, che non hanno rispettato il minuto di silenzio disposto dalla FIGC. 🔗 Leggi su Milanzone.it

