Giornata del Rispetto Willy oggi avrebbe compiuto 27 anni La madre | Quando un ragazzo è ucciso da uni coetaneo mi si riapre la stessa ferita

Il 20 gennaio ricorda Willy Monteiro Duarte, che avrebbe compiuto 27 anni. Per la famiglia, questa giornata rappresenta anche un momento di riflessione nazionale sul rispetto e sulla violenza tra giovani. La madre di Willy sottolinea come la perdita di un coetaneo riapra ferite profonde, rendendo questa data un’occasione per promuovere consapevolezza e sensibilità su temi cruciali per la società.

Il 20 gennaio non è più solo una ricorrenza privata per la famiglia di Willy Monteiro Duarte, ma il momento in cui tutta l’Italia si ferma a riflettere. Da oggi le scuole celebrano la prima “Giornata del Rispetto”, istituita ufficialmente dalla legge 17 maggio 2024 per trasformare il sacrificio di un ragazzo di ventun anni in un impegno collettivo contro il bullismo e la violenza. La ferita In questa cornice di memoria istituzionale, le parole di sua madre, Lucia Monteiro Duarte, risuonano come un monito urgente di fronte ai recenti fatti di cronaca. Intervenendo nell'Aula Magna dell’Università degli Studi Internazionali di Roma (Unint), Lucia ha espresso tutto il peso di un dolore che si rinnova: «L'accoltellamento omicida a La Spezia e la violenza con le lame usate anche altrove tra i giovani? Da quando è morto mio figlio Willy, ogni volta che muore un ragazzo ucciso da suoi coetanei mi si riapre la stessa ferita. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Giornata del Rispetto, Willy oggi avrebbe compiuto 27 anni. La madre: «Quando un ragazzo è ucciso da uni coetaneo mi si riapre la stessa ferita» La madre di Willy sullo studente accoltellato a La Spezia: “Ogni ragazzo ucciso riapre la mia ferita”In occasione della Giornata del Rispetto, la madre di Willy Monteiro Duarte ha condiviso il suo pensiero, sottolineando come ogni tragedia, come quella di uno studente accoltellato a La Spezia, riapra ferite ancora aperte. Giornata del rispetto, Roma ricorda Willy Monteiro Duarte. Parla la madreIn occasione della Giornata del rispetto, Roma rende omaggio a Willy Monteiro Duarte, vittima di un tragico episodio avvenuto sei anni fa a Colleferro. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Giornata del Rispetto, il 20 gennaio le scuole ricordano Willy Monteiro Duarte. La nota del Ministero - Valditara invita le scuole a promuovere iniziative contro il bullismo e ogni forma di violenza. orizzontescuola.it

