giornata del rispetto in memoria di willy

La Giornata del Rispetto si celebra il giorno del compleanno di Willy, il giovane vittima di violenza per aver assistito un amico. Questa ricorrenza invita a riflettere sull'importanza del rispetto reciproco e della tutela della dignità di ogni persona, promuovendo valori di solidarietà e attenzione nelle relazioni quotidiane.

La Giornata del Rispetto cade il giorno del compleanno di Willy, il ragazzo ucciso di botte per aver aiutato un amico. A distanza di 5 anni da una morte segnata da crudeltà, le stesse banalità che hanno accompagnato la tragica scomparsa del giovane, le ritroviamo costantemente tra i fatti di cronaca. L’episodio ha toccato nel profondo la sensibilità di tante persone e ciò ha spinto il Parlamento italiano a legare questo fatto di sangue con l’indizione – con Legge n. 70 del 2024 – della Giornata del Rispetto. Per ricordare Willy Monteiro Duarte, ieri presso l’Università internazionale Unint, è intervenuta la mamma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Oggi è la giornata del rispetto, in memoria di WillyIl 20 gennaio è stato istituito come Giornata del Rispetto, un’occasione per riflettere sull’importanza dei valori di rispetto e tolleranza.

Cos’è la Giornata Nazionale del Rispetto, che si celebra oggi in memoria di Willy Monteiro (e non solo)Il 20 gennaio 2026 si celebra la seconda edizione della Giornata Nazionale del Rispetto, una ricorrenza istituzionale dedicata alla riflessione sui valori di rispetto e solidarietà.

