Giorgio Pasotti si sposa! La proposta alla compagnia Claudia durante il suo spettacolo a teatro

Giorgio Pasotti annuncia il suo matrimonio con Claudia, a seguito di una proposta avvenuta durante uno spettacolo teatrale. L’evento, condiviso con la compagnia e il pubblico presente, rappresenta un momento speciale per l’attore. Questa scelta testimonia l’importanza della famiglia e delle emozioni autentiche nella vita di Pasotti, che ha deciso di condividere pubblicamente il suo impegno sentimentale.

