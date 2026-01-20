Giorgio Marrapodi è stato nominato nuovo ambasciatore e capo della rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, come annunciato dalla Farnesina. Questa nomina rafforza il ruolo dell’Italia nelle attività dell’organizzazione internazionale. Marrapodi porta con sé una vasta esperienza diplomatico e si prepara a rappresentare gli interessi italiani nei consessi delle Nazioni Unite.

Roma, 20 gen. (askanews) – Giorgio Marrapodi ha assunto l’incarico di Ambasciatore e Capo Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York: lom ha reso noto la Farnesina. Diplomatico di carriera con più di 35 anni di esperienza, prima di giungere a New York, è stato dal gennaio 2022 Ambasciatore d’Italia in Turchia, e in precedenza, dal gennaio 2018 Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli Affari Esteri. Nel corso del 20202021 è stato membro del Comitato consultivo delle Nazioni Unite per la preparazione dell’UNSG Summit sui sistemi alimentari.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Giorgio Marrapodi a capo della Rappresentanza Italiana presso l’OnuGiorgio Marrapodi è il capo della Rappresentanza Italiana presso l’ONU.

Leggi anche: L’AMBASCIATORE GIORGIO MARRAPODI PROSSIMO RAPPRESENTANTE PERMANENTE D’ITALIA ALL’ONU

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Giorgio Marrapodi è il nuovo Ambasciatore e Capo Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York; Marrapodi nuovo ambasciatore d’Italia all’Onu: Rafforzare multilateralismo; ONU: amb. Giorgio Marrapodi nuovo Capo Rappresentanza d'Italia all'ONU; Marrapodi nuovo Rappresentante Permanente a New York, impegno a rafforzare le Nazioni Unite.

Giorgio Marrapodi nuovo ambasciatore presso le Nazioni Unite - Roma, 20 gen. (askanews) - Giorgio Marrapodi ha assunto l'incarico di Ambasciatore e Capo Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Nazioni ... notizie.tiscali.it

Giorgio Marrapodi nuovo ambasciatore d’Italia all’Onu: Rafforzare il multilateralismo - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Giorgio Marrapodi ha assunto lunedì l’incarico di ambasciatore e rappresentante permanente d’Italia alle Nazioni Unite, in un momento in cui il Palazzo di Vetro è ... msn.com

Magia, superstizione e favole nell’etimologia, Giorgio Marrapodi - facebook.com facebook

Cosa avverrà all’ONU questa settimana La #WeekAhead include: 19/1 Assume il nuovo Rappresentante Permanente d’Italia all’ONU, l'Ambasciatore Giorgio Marrapodi 22/1 Consultazioni del Consiglio di Sicurezza #ONU sul #MedioOriente e x.com