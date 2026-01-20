Giorgio Marrapodi Capo della Rappresentanza permanente all’ONU

Giorgio Marrapodi è stato nominato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come nuovo Ambasciatore e Capo della Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York. Con questa nomina, assume un ruolo chiave nel rappresentare gli interessi italiani nel contesto delle Nazioni Unite, contribuendo alle attività e alle decisioni dell’organizzazione internazionale.

Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha nominato Giorgio Marrapodi nuovo Ambasciatore e Capo della Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York. Si tratta dell’ex ambasciatore d’Italia in Turchia. Prima di assumere lì l’incarico nel 2022, però, è stato direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo dal 2018 alla Farnesina. Precedentemente è stato ambasciatore in Austria e Capo del Servizio per gli Affari giuridici. Ruolo, quest’ultimo, che lo ha portato a rappresentare il Paese davanti alla Corte internazionale di Giustizia nella causa Germania c. 🔗 Leggi su Lettera43.it

