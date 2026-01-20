Il 23 gennaio alle ore 21, il Teatro delle Spiagge ospita la prima regionale di

Il Teatro delle Spiagge, il 23 gennaio (ore 21) ospita la prima regionale di ’G.A.P. Gioco d’azzardo patologico’, spettacolo della Teatro del Segno di Cagliari, scritto, diretto e interpretato da Stefano Ledda (nella foto), con la consulenza scientifica dello psicologo Rolando De Luca. Il protagonista – un giovane uomo felicemente fidanzato e in procinto di sposarsi – vede infrangersi a poco a poco i suoi sogni, divorati dalla passione irresistibile per le combinazioni di segni e numeri che sanciscono la buona o la cattiva fortuna. ’G.A.P. Gioco d’azzardo patologico’ affronta una vicenda emblematica, profondamente radicata nella realtà quotidiana, restituendola al pubblico attraverso la forza della trasfigurazione scenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gioco d’azzardo. Riflettori sulla ludopatia

Gioco d’azzardo e ludopatia, la Campania tra le regioni con maggiori criticitàLa diffusione del gioco d’azzardo in Italia, e in particolare in Campania, solleva crescenti preoccupazioni riguardo alla ludopatia.

Ludopatia, i segnali da non sottovalutare e come educare i giovani al denaro per attenuare la vulnerabilità al gioco d'azzardoLa ludopatia rappresenta una problematica crescente, spesso difficile da individuare precocemente.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

A Saluzzo la presentazione del dossier di Libera sui rischi sociali e criminali del gioco d’azzardo - Oltre 157 miliardi di euro giocati ogni anno in Italia: 9 in Piemonte, 24 milioni nel Saluzzese e tre milioni di giocatori patologici ... targatocn.it