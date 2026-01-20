Gio Evan prosegue il suo percorso artistico con il nuovo album “L’affine del mondo”, accompagnato dal tour “Extra Terrestre”. Tra musica, letteratura e eventi, presenta anche il festival “Evanland” e il romanzo “La gioia è un duro lavoro”. Dopo il successo del tour teatrale, Evan conferma la sua capacità di esplorare diversi linguaggi, offrendo al pubblico nuove occasioni di riflessione e condivisione.

Gio Evan continua a sorprendere dopo il successo del tour teatrale intitolato “L’affine del mondo”. Un nuovo album live, un tour estivo e la 5a edizione di Evanland, confermano che la sua è una delle voci più originali della scena musicale italiana. Dal 6 febbraio, sarà disponibile in digitale “L’affine del mondo live”, il nuovo album registrato durante il tour teatrale che ha visto l’artista esibirsi in venti dei principali teatri italiani, e da cui prende il nome. Gio Evan: i nuovi progetti dell’artista. L’album è capace di intrecciare poesia e canzone in un unico percorso narrativo. Gio Evan unisce scrittura, filosofia ed emozione utilizzando un linguaggio sempre diretto e accessibile ma mai banale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Gio Evan: il nuovo album “L’affine del mondo”, il tour “Extra Terrestre”, il festival “Evanland” e il romanzo “La gioia è un duro lavoro”

Gio Evan: il nuovo album “L’affine del mondo”, il tour “Extra Terrestre”, il festival “Evanland” e il romanzo “La gioia è un duro lavoro” Gio Evan prosegue il suo percorso artistico con il nuovo album “L’affine del mondo”, il tour “Extra Terrestre”, il festival “Evanland” e il romanzo “La gioia è un duro lavoro”.

Leggi anche: Gio Evan presenta il nuovo album “L’eleganza del mango” e il nuovo tour teatrale “L’affine del mondo” – Intervista

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: GIO EVAN | ANNUNCIA I PRIMI OSPITI DI EVANLAND, DAL 20 GIUGNO PARTE IN TOUR CON EXTRA TERRESTE; Gio Evan, l'album L'Affine del Mondo: Lo stress allontana dalla rotta dell'estasi; Per Gio Evan nuovo album, tour estivo e il festival Evanland ad Assisi; Gio Evan: annunciati un nuovo album live, il tour estivo e la quinta edizione di Evanland.

Gio Evan: il nuovo album L’affine del mondo, il tour Extra Terrestre, il festival Evanland e il romanzo La gioia è un duro lavoroGio Evan continua a sorprendere dopo il successo del tour teatrale intitolato L’affine del mondo. Un nuovo album live, un tour estivo e la 5a edizione di Evanland, confermano che la sua è una delle ... superguidatv.it

Gio Evan: nuovo album live, tour Extra Terrestre ed Evanland 2026Dopo un anno di grandi successi, Gio Evan inaugura il 2026 con una serie di progetti che confermano la sua natura poliedrica e la sua inesauribile creatività. A partire dal 6 febbraio, sarà disponibil ... megamodo.com

Different Magazine. . Dopo il successo del tour teatrale “L’affine del mondo”, GIO EVAN continua a sorprendere. Un nuovo album live, tour estivo e la 5a edizione di Evanland lo confermano come una delle voci più originali della scena italiana. Dal 6 febbraio, - facebook.com facebook